Стала повією за фото у купальнику! Скандальний знімок українки з MMA

Єдина українка в найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств, UFC, Марина Мороз – відома любителька шикарних авто. Нещодавно ми писали, що безжальна блондинка з UFC захопила кабріолет в Майамі, а тепер Мороз збадьорила фоловерів в Instagram, сексуально спершись на капот спортивної машини в бікіні.

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І якщо більшість підписників була в захваті від такого досить відвертого фото, називаючи, Марину гарячої і шикарною. То деякі обурені такою подачею бійця UFC, хоча сідниці дівчини і прикриті сердечком: "НІІІІ! Ти занадто хороша для такого лайна". А один з фоловерів навіть назвав Мороз "повією". На що вона відповіла: "А що – всі дівчата в купальнику повії?"

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Реклама Марина Мороз / Фото: Instagram

Марина Мороз / Фото: Instagram

Свою кар'єру в UFC у 2015 році український майстер змішаних єдиноборств почала у вазі до 52 кг, і її переможний бій відразу ж став кращим виступом вечора. Зараз в активі 29-річної Марини 10 перемог, але є і три поразки.

Раніше єдина українка в UFC Марина Мороз голодувала заради ваги і боялася дихати.

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Дивіться тренування Марини Мороз

Марина Мороз, тренування Відео: Instagram

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