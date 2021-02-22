Сексуальна машина: безжальна блондинка з UFC захопила кабріолет в Майамі

Єдина українка в найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств, UFC, Марина Мороз будує свою кар'єру в США. Раніше між тренуваннями секс-символ жорстокого спорту покрасувалась на Lamborghini, а тепер прокотилася по Майамі на шикарному кабріолеті.

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Марина також поцікавилася у підписників в Instagram, якій марці машини вони віддають перевагу. До речі, Мороз купила собі першу машину в Америці на бонус від перемоги на турнірі. "Ухх, машина в машині сидить", – відгукнувся один з фоловерів.

Марина Мороз / Фото: Instagram

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Свою кар'єру в UFC в 2015 році український майстер змішаних єдиноборств почала у вазі до 52 кг, і її переможний бій відразу ж став кращим виступом вечора. Зараз в активі 29-річної Марини 10 перемог, але є і три поразки.

Нещодавно кривава українка зі змішаних боїв засвітила груди в США.

Раніше єдина українка в UFC Марина Мороз голодувала заради ваги і боялася дихати:

"Мені тоді навіть повітрям страшно було харчуватися. Здавалося, що зараз подихаю – і кілограм додасться. Тренер тоді говорив, що я була сильно худа з ростом 172 см. Але у мене ще й кістки важкі. І ось навіть зараз, коли я перейшла в категорію 57 кг, він говорить: "Ти як на 52 виглядаєш". Я така висока, сухенька, м'язи маленькі. Категорія 57 кг набагато краще мені підходить. А раніше під бій я практично знищувала своє тіло".

Марина Мороз про своє дитинство на фермі

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