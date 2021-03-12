Українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією: ось воно

Єдина українка в UFC Марина Мороз після року простою повернеться в октагон 5 червня в бою проти Манон Фіоре на прізвисько Звір. Однак кілька днів тому дівчину втягнули в розборки через свій відвертий пост в Instagram. На фото Мороз сексуально сперлася на капот спортивної машини в бікіні.

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Марина Мороз / Фото: Instagram

І якщо більшість підписників були в захваті від фото, називаючи Марину гарячою і шикарною, то дехто обурився такою подачею бійця UFC: "НІІІ! Ти надто хороша для такого лайна". А один з фоловерів навіть назвав Мороз "повією". На це вона відповіла: "Тобто – всі дівчата в купальниках повії?" А потім взагалі видалила пост.

Реклама Марина Мороз / Фото: Instagram

Свою кар'єру в UFC в 2015 році Марина Мороз почала у вазі до 52 кг, і її переможний бій відразу ж став найкращим виступом вечора. Зараз в активі 29-річної Марини 10 перемог, але є також три поразки.

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Свій останній бій українка провела в травні минулого року, коли перемогла Майру Буено Сілву. Тепер в Лас-Вегасі Мороз зустрінеться з Манон Фіоре на прізвисько Звір. У француженки шість перемог і одна поразка в офіційних боях.

Раніше єдина українка в UFC Марина Мороз голодувала заради ваги і боялася дихати:

"Мені тоді навіть повітрям страшно було харчуватися. Здавалося, що зараз подихаю – і кілограм додасться. Тренер тоді говорив, що я була дуже худа зі зростом 172 см. Але у мене ще й кістки важкі. Та навіть зараз, коли я перейшла в категорію 57 кг, він говорить: "Ти як на 52 виглядаєш". Я така висока, сухенька, м'язи маленькі. Категорія 57 кг набагато краще мені підходить. А раніше під бій я практично знищувала своє тіло".

Марина Мороз – про труднощі ваговій категорії Відео: Сегодня|Спорт

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