Залізна леді проти Звіра: стало відомо, коли і з ким поб'ється Марина Мороз

Єдина українка в UFC Марина Мороз після річної паузи повертається в октагон. Наша спортсменка підписала контракт на бій 5 червня.

Реклама

Читайте також: Мороз згадала моторошну травму голови – не дарма її називають Залізна леді

Свою кар'єру в UFC в 2015 році Марина Мороз почала у вазі до 52 кг, і її переможний бій відразу ж став кращим виступом вечора. Зараз в активі 29-річної Марини 10 перемог, але є і три поразки.

Свій останній бій українка провела в травні минулого року, коли перемогла Майру Буено Сілву. Тепер в Лас-Вегасі Мороз зустрінеться з Манон Фіоро на прізвисько Звір. У француженки шість перемог і одна поразка в офіційних боях.

Реклама

Раніше єдина українка в UFC Марина Мороз голодувала заради ваги і боялася дихати:

"Мені тоді навіть повітрям страшно було харчуватися. Здавалося, що зараз подихаю – і кілограм додасться. Тренер тоді говорив, що я була сильно худа з ростом 172 см. Але у мене ще й кістки важкі. І ось навіть зараз, коли я перейшла в категорію 57 кг, він говорить: "Ти як на 52 виглядаєш". Я така висока, сухенька, м'язи маленькі. Категорія 57 кг набагато краще мені підходить. А раніше під бій я практично знищувала своє тіло".

Марина Мороз – про труднощі ваговій категорії Відео: Сегодня|Спорт

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама