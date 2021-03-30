Украинская красотка из UFC выпятила часть тела, которую ранее закрыла на "неприличном" фото

Единственная украинка в самой престижной лиге смешанных единоборств UFC Марина Мороз активно занялась карьерой интернет-модели. Со своими поклонниками в Instagram девушка поделилась очередной откровенной фотографией, где она игриво улыбается, стоя возле кровати в сексуальном желтом белье.

Реклама

Читайте также: Секс-королева смешанных единоборств: Пейдж Ванзант досталось за вызывающее фото

При этом, похоже, Марина специально сделала фокус на своих ягодицах, которые закрыла "сердечком" на одном из предыдущих своих снимков, наделавшим немало шума.

Напомним, тогда украинская спортсменка, проживающая в Майами, в бикини сексуально оперлась на капот спортивной машины. Один из фолловеров в комментариях назвал Марину "проституткой". А вскоре то фото и вовсе исчезло со странички Мороз – соцсеть расценила его как неприличное.

Реклама

Позже, однако,Мороз вернула скандальную фотографию на свою страницу в Instagram, заявив: "Я опубликовала ее снова. А исчезла она потому, что хейтеры подали жалобу. И это – на фото в купальнике, представляете?".

Реакция же подписчиков Марины Мороз на ее новое откровенное фото получилась неоднозначной.

"Прелестный персик", "Хороший ракурс", "Сексуальна и опасна", "Фотограф не нужен?" – пишут одни

"Наверное, в UFC мало платят, раз приходится зарабатывать такими вот фото", – порицают Марину другие

Смотрите больше ярких фото Марины Мороз

Реклама Марина Мороз / Фото: Instagram

Реклама

Отметим, что 5 июня в Лас-Вегасе Марине "Железной Леди" Мороз предстоит встретиться с Манон Фиоро по прозвищу "Зверь". У француженки шесть побед и одно поражение в официальных боях. В активе украинки – 10 побед при трех поражениях.

Марина Мороз о своем фермерском детстве

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама