Секс-королева змішаних єдиноборств: Пейдж Ванзант дісталося за зухвале фото

Пейдж Ванзант, яка програла два останні поєдинки – в UFC і в кулачних боях, бере "реванш" в Instagram. 27-річна американка, яка зібрала майже три мільйони фоловерів, в боротьбі за статус головного секс-символа змішаних єдиноборств опублікувала черговий ефектний знімок.

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Блондинка, котра на останніх фото козиряла бюстом, цього разу похвалилася своїми голими ніжками з ледь помітною нижньою білизною. Хоча сама Пейдж, височіючи на шпильках, попросила шанувальників звернути увагу на інше.

"Ви просто зобов'язані побачити мене в цій короні", – підписала фото Ванзант

Правда, поряд зі звичними для себе захопленими відгуками, цього разу Пейдж отримала і менш приємні коментарі: "Яка корона, якщо ти навіть чемпіонським поясом ще не обзавелася!?".

Утім, навіть без чемпіонських поясів Пейдж Ванзант – по-чемпіонськи чарівна.

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Додамо, що торік Пейдж привернула до себе увагу голими знімками на карантині. Дівчина мало не щодня викладала в Мережу фото ню – зі своїм коханим.

Місячна хода Пейдж Ванзант Відео: Instagram

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