Русский
$ 27,97
32,97
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Секс-королева змішаних єдиноборств: Пейдж Ванзант дісталося за зухвале фото

30 березня, 10:17

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

На думку фоловерів, американка не заслуговує носити корону

Пейдж Ванзант, яка програла два останні поєдинки – в UFC і в кулачних боях, бере "реванш" в Instagram. 27-річна американка, яка зібрала майже три мільйони фоловерів, в боротьбі за статус головного секс-символа змішаних єдиноборств опублікувала черговий ефектний знімок.

Реклама

Блондинка, котра на останніх фото козиряла бюстом, цього разу похвалилася своїми голими ніжками з ледь помітною нижньою білизною. Хоча сама Пейдж, височіючи на шпильках, попросила шанувальників звернути увагу на інше.

"Ви просто зобов'язані побачити мене в цій короні", – підписала фото Ванзант

Правда, поряд зі звичними для себе захопленими відгуками, цього разу Пейдж отримала і менш приємні коментарі: "Яка корона, якщо ти навіть чемпіонським поясом ще не обзавелася!?".

Утім, навіть без чемпіонських поясів Пейдж Ванзант – по-чемпіонськи чарівна.

Реклама

Дивіться більше фото Пейдж

Реклама

Реклама

Додамо, що торік Пейдж привернула до себе увагу голими знімками на карантині. Дівчина мало не щодня викладала в Мережу фото ню – зі своїм коханим.

Місячна хода Пейдж Ванзант Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

змішані єдиноборства WAGs Пейдж Ванзант

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшні кадри з MMA: боєць вирубив суперника і добив прийомом з реслінгу
Страшні кадри з MMA: боєць вирубив суперника і добив прийомом з реслінгуMMA
Боєць MMA під час больового прийому передав привіт на камеру: чумовое відео
Боєць MMA під час больового прийому передав привіт на камеру: чумовое відеоMMA
Поклав і закатав в асфальт: Нганну нокаутував Міочича на турнірі UFC 260
Поклав і закатав в асфальт: Нганну нокаутував Міочича на турнірі UFC 260MMA
Гаряча мулатка-українка стала прикрасою турніру зі змішаних єдиноборств
Гаряча мулатка-українка стала прикрасою турніру зі змішаних єдиноборствMMA
"Іди в порно після таких поз"! Гаряча красуня ММА вразила відвертими фотоMMA
Луці ледь не задушив, Нурмагомедов переміг – всі результати UFC 260
Луці ледь не задушив, Нурмагомедов переміг – всі результати UFC 260MMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти