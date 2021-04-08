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Груди на просушуванні? Гаряча українська красуня з UFC відбивається від вульгарних шанувальників

8 квітня, 19:48

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Марина Мороз показала, як рятується від спеки у Флориді

Єдина українка у найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств UFC Марина Мороз продовжує розвивати свій аккаунт в Instagram і будувати кар'єру інтернет-моделі. Спекотне фото з басейну у Флориді багатьом припало до душі.

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"Красуня", "Прекрасна леді", "Люблю українських жінок", – писали шанувальники Мороз. Хоча вульгарні послання також проскакували – від пропозицій сексу до питання типу "Груди на просушуванні?" Іноді Марина відповідає хамам, а іноді просто ставить смайл, який закриває рукою очі.

Марина Мороз
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Марина Мороз / Фото: Instagram

Марина Мороз

Марина Мороз / Фото: Instagram

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Нещодавно українка потрапила в скандал з фото на своїй сторінці. Спортсменка, яка проживає в Маямі, в бікіні сексуально сперлася на капот спортивної машини. Один з фоловерів в коментарях назвав Марину "повією". А незабаром фото взагалі зникло зі сторінки Мороз- соцмережа розцінила його як непристойне.

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Пізніше, однак, Мороз повернула скандальну фотографіюна свою сторінку в Instagram, заявивши: "Я опублікувала її знову. А зникла вона тому, що хейтери подали скаргу. І це – на фото в купальнику, уявляєте?".

Відзначимо, що 5 червня в Лас-Вегасі Марина "Залізна Леді" Мороз зустрінеться з Манон Фіоріна прізвисько "Звір". У француженки шість перемог і одна поразка в офіційних боях. В активі українки – 10 перемог за трьох поразок.

Марина Мороз про своє дитинство на фермі

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басейн UFC змішані єдиноборства Марина Мороз
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