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Железная куколка! Украинка из кровавого спорта шикарна в купальнике на яхте и за рулем

Елена Павлова Елена Павлова
22 мая, 18:44
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Боец UFC Марина Мороз вот-вот вернется в клетку, но даже в тренировочный период успевает понежиться на солнышке Флориды и устроить фотосессию за рулем
Марина Мороз живет в солнечной Флориде
Марина Мороз живет в солнечной Флориде / Фото: Instagram

Украинская спортсменка в самой престижной лиге смешанных единоборств UFC Марина Мороз готовится к следующему бою против Манон Фиоро по прозвищу "Зверь". Поединок против опасной француженки пройдет 5 июня в Лас-Вегасе. Но вместе с тем Мороз регулярно напоминает о своей женственности на страничке в Instagram.

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Фото Марины в купальнике на яхте, а потом за рулем с распущенными волосами произвели впечатление на ее поклонников. "Железная куколка", "Шикарная девочка", "Роскошная, как всегда", – писали ее фоловеры.

Недавно украинка угодила в скандал из-за фото на своей страничке. Спортсменка, проживающая в Майами, в бикини сексуально оперлась на капот спортивной машины. Один из подписчиков в комментариях назвал Марину "проституткой". А вскоре фото и вовсе исчезло со странички Мороз – соцсеть расценила его как неприличное.

В тренде

Марина Мороз
Марина Мороз / Фото: Instagram

Позже, однако, Мороз вернула скандальную фотографию на свою страницу в Instagram, заявив: "Я опубликовала ее снова. А исчезла она потому, что хейтеры подали жалобу. И это – на фото в купальнике, представляете?"

Марина Мороз
Марина Мороз / Фото: Instagram

Отметим, что в смешанных единоборствах в активе Марины 10 побед и три поражения. И недавно украинка из боев в клетке показала черепа своих недругов.

Ранее единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать.

Марина Мороз о своем фермерском детстве

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