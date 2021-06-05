Ради этого фото они встали в четыре утра! Жены Степаненко, Кривцова и Сидорчука в Турции

Возлюбленные футболистов сборной Украины оставили своих девятерых детей досыпать, а сами ни свет ни заря отправились на море для необычной фотосессии

Юлия Кривцова, Маргарита Степаненко и Анна Сидорчук / Фото: Instagram

Казалось бы, у Маргариты Степаненко, Юлии Кривцовой и Анны Сидорчук, родивших по три ребенка каждая, дети уже немного подросли. И можно позволить себе поспать по-человечески.

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Но нет! Жены футболистов сборной Украины, которая в эти дни в Харькове готовится к Евро, на отдыхе в турецком Кемере проснулись ни свет ни заря, а именно – в четыре утра. И ради чего, спрашивается?

Ради эффектных фото в белых халатиках для своих страничек в Instagram.

"Добренькое, бодренькое утречко было сегодня в 4 утра))) Но оно того стоило. Встретили шикарный рассвет с девчатами и насмеялись от души", – написала Маргарита Степаненко.

"Встать в 4 утра – вообще не вопрос. Взять с собой халаты и полотенца – не вопрос. Ржать, как кони – тоже не вопрос. Классно, когда все на одной волне! Недосып – не беда, но зато какой красивый тут рассвет", – это уже впечатления Юлии Кривцовой.

"Проснуться так рано, еще и ради пустой чашки кофе – это совсем не про меня, – призналась в свою очередь Анна Сидорчук. – Я люблю поздно ложиться и поздно просыпаться. Но мои красотки устроили прекрасное утро. Было ли холодно? Да, было, но в душе с ними тепло. Спасибо, что вы именно здесь со мной".

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Отметим, что Юлия Кривцова по итогам утренних съемок побаловала фолловеров не только фотографиями, но и этим захватывающим видео: