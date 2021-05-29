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Это пожар: Анна Кравец показала горячее видео в халатике

Александр Трикиша Александр Трикиша
29 мая, 09:00
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Возлюбленная украинского футболиста Артема Кравца похвасталась идеальным телом в коротком халатике. Анна Кравец сама сравнивает свою красоту с пожаром
Анна Кравец во всей красе
Анна Кравец во всей красе / Фото: Instagram

Супруга украинского нападающего Артема Кравца Анна давно не радовала подписчиков пикантными снимками, поэтому решила наверстать упущенное с удвоенной силой и опубликовала в сторис Instagram короткое видео в зеленом халатике на голое тело.

"Это пожар", – прокомментировала ролик красотка и сопроводила смайликов в виде огня.

Анна Кравец в халатике Видео: Instagram

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