Идеальная фигура в идеальном месте: спортсменка впечатлила сексуальным образом

Известная своим секс-скандалом на Олимпиаде в Рио Ингрид Оливейра показала, в какой она форме перед Играми в Токио

Ингрид Оливейра - 12-кратная чемпионка Бразилии / Фото: Instagram

Знаменитая бразильская спортсменка Ингрид Оливейра готовится к Олимпиаде в Токио, но при этом не забывает о своих фанатах в соцсетях. Прыгунья в воду показала свою идеальную фигуру на берегу океана.

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Ингрид Оливейра стала известна на весь мир после секс-скандала на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда в олимпийской деревне Ингрид хотела заняться сексом с бразильским гребцом Педро Гонсалвешем, для этого она попросила свою соседку выйти из комнаты. С Джованной Педросой они выступали в дуэте на Играх. Но Педроса позавидовала подруге и пожаловалась в Олимпийский комитет. Разразился скандал. В итоге Оливейра в дуэте с Педросой заняли последнее место и решили больше не выступать вместе.

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