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Новая секс-бомба в сборной Украины! Такого фото жены Безуса вы еще не видели

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
5 июня, 18:47
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Возлюбленная полузащитника бельгийского Гента Анна Безус продемонстрировала шикарную форму в Турции. И не верится, что перед нами – мать троих детей
Жена Романа Безуса Анна
Жена Романа Безуса Анна / Фото: Instagram

Многодетные жены футболистов сборной Украины, пока их мужья готовятся к Евро, продолжают взрывать соцсети фотографиями своих огненных фигур.

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"И это – мать троих детей?", "Такая фигура после трех родов – это нереально" – этими, и подобными им, комментариями фолловеры засыпают теперь не только Маргариту Степаненко, Анну Сидорчук, Юлию Кривцову, но и Анну Безус.

Супруга полузащитника бельгийского Гента Романа Безуса, своей игрой на финише сезона заслужившего вызов в сборную Украины от Андрея Шевченко, поразила поклонников снимком своей фигуры в турецком Кемере, где она прислонилась к каменной глыбе в черном бикини.

Таких горячих фото Анны Безус в ее Instagram ранее видеть не приходилось.

В тренде

Нужно отдать должное и свекрови Анны Безус – в отсутствие мужа Романа, находящегося сейчас в Харькове, именно она выступает в роли фотографа красотки.

Роман Безус со своей семьей
Роман Безус со своей семьей / Фото: Instagram

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