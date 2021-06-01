"Худые получились": жена Безуса устроила мужу взбучку в Instagram из-за фото свекрови

Анне Безус, которая отдыхает сейчас в Турции, не понравился комментарий мужа, находящегося в лагере сборной Украины в Харькове, по поводу ее ножек

Жена Романа Безуса Анна / Фото: Instagram

Полузащитник Гента Роман Безус и его жена Анна, на расстоянии отметившие розовую свадьбу, теперь дистанционно потроллили друг друга в соцсетях.

Анна, отдыхающая сейчас в турецком Кемере, похвасталась фотографиями своей стройной фигуры, отметив, что в ее ленте не было бы так много турецких фотографий, если бы с ней сейчас рядом был Роман.

"Роман, если бы ты остался, у меня столько же было бы фоток? Или две в начале отдыха и две в конце? А вот Наталья Безус – просто мечта блогера и любой девушки, не успеваю фотографии отбирать", – написала Анна Безус, выложив в Instagram сделанные ее свекровью снимки

Но в то время, как подруги принялись засыпать Анну Безус комплиментами ("Прям ух!"), Роман в комментариях пошутил: "Даже ноги худые получились", и еще добавил смайлик с игриво высунутым языком.

"Извините, пожалуйста, что значит "даже"? Что значит "получились"? – тут же устроила мужу взбучку Анна

Роман и Анна сейчас и 10 лет назад

Напомним, Роман Безус должен был бы сейчас быть вместе со своей женой в Турции, но во время полета туда на высоте 10 000 метров узнал о приглашении в сборную Украины и вернулся на родину.

Шева позвал Романа после того, как Безус обеспечил Генту путевку в Лигу Конференций, забив 4 гола и сделав 2 ассиста в 6 матчах бельгийского плей-офф.