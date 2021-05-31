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Шесть детей, но фигуры – отпад: для горячих жен украинских игроков в Турции не хватит льда

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
31 мая, 09:00
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Вторые половинки футболистов Шахтера, Маргарита Степаненко и Юлия Кривцова, восхитили своими фото в купальниках. Девушки с детьми отдыхают в Турции
Юлия Кривцова и Маргарита Степаненко на отдыхе
Юлия Кривцова и Маргарита Степаненко на отдыхе / Фото: Instagram

Пока футболисты Шахтера Тарас Степаненко и Сергей Кривцов готовятся к Евро-2020 в составе сборной Украины, их очаровательные жены собрали детей и махнули на отдых в Турцию, откуда шлют соблазнительные фото в купальниках.

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Примечательно, что и у Маргариты Степаненко, и у Юлии Кривцовой – по трое детей, но это никак не отразилось на точеных фигурах девушек. Хоть Степаненко и рассказывала, что боролась с лишним весом.

"Самые красивые женщины – это украинки. Да и еще жены футболистов Шахтера", "Девчонки – просто бомба", "Персики", "Какие горячие мамаши! В отели не хватит льда, чтобы вас остудить", – писали в Instagram Юлии и Маргарите восхищенные поклонники.

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Напомним, ранее во время зимнего отдыха на Мальдивах Маргарита Степаненко также стала звездой Instagram – от нее просто невозможно было оторвать взгляд.

Невероятная красотка Маргарита Степаненко
Невероятная красотка Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Также мы рассказывали, как Тарас Степаненко поздравил супругу с годовщиной.

Степаненко дарит сыну кнопочный телефон Видео: Instagram

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