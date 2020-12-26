Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)

Футболист "Шахтера" Тарас Степаненко и его супруга Маргарита поделились новыми эффектными кадрами с отдыха на Мальдивах, показав все свое семейство на пляже – спереди и сзади.
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От Маргариты Степаненко – глаз не оторвать.
"Мама – как куколка Барби", – пишут фолловеры
"Сделать эти фото было не так легко, как кажется. Терпение у детей и у меня не железное", – признался у себя в Instagram 31-летний полузащитник Тарас Степаненко, попутно поздравив всех с праздниками
Отметим, что Тарас и Маргарита Степаненко воспитывают трех сыновей – Ярослава (7 лет), Святослава (5 лет) и Мирона (3 года). Старшего родители назвали в честь Ярослава Мудрого и этой осенью отдали в Международную французскую школу в Киеве.
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Смотрите, как забивает Степаненко
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