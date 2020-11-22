Поздравление с Днем сыновей от Маргариты Степаненко: "Этот день не менее важный, чем Новый Год"

Супруга футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита на своей странице в Instagram поздравила детей с Днем сыновей. Международный праздник отмечают ежегодно 22 ноября.

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День сыновей в футболе: чей сын ближе всего к славе отца

"С Днем Сыновей. Теперь этот день не менее важный, чем Новый Год", – подписала трогательный снимок Маргарита.

Тарас и Маргарита женились в 2013 году. Они воспитывают троих детей – Ярослава, Святослава и Мирона. Мальчики занимаются футболом и боксом.

"Дети – отражение хорошего, что есть внутри нас. И мы, своим примером и поступками, должны направить на правильный путь", – недавно описывал свои отцовские обязанности Тарас.

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Смотрите, как забивает Тарас Степаненко:

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