Українська
$ 28,46
34,62
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости футбола

Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"

25 декабря, 20:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинская красавица провела плодотворный отпуск в Африке

Супруга украинского нападающего Артема Кравца Анна подвела итог своего отдыха в Африке. Девушка успела посетить сафари и отдохнуть на местных пляжах. На протяжении всего отдыха жена форварда "Коньяспора" радовала своих подписчиков пикантными фото. Также Анна Кравец показала, как отметила день рождения.

"Танзания (Сафари) + Занзибар = идеальный микс для одного путешествия! Если уже лететь в Африку, то советую совместить Сафари и пляжный отдых. 2 дней вполне достаточно, чтоб увидеть всех животных и красоту африканских парков (мы посетили парк Ngorongoro и Serengeti)... И потом внутренний перелет на Занзибар, где красивый теплый Индийский океан, вкусная еда и спокойный отдых. Очень много туристов с детьми", – написала Анна в Instagram и добавила интимное фото в зеленом купальнике.

Подписчики девушка не оставили в стороне фото, отметив ее комментариями: "Детка", "Шикарная", а один даже в шутку призвал ее прекратить постить откровенные фото: "Девушка, прекратите!! Вы ослепляете".

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Анна Кравец WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
"А вы смотрели?" Путин отреагировал на видео с мастурбирующим ДзюбойФутбол
Игрок
Игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалилаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять