Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"

Супруга украинского нападающего Артема Кравца Анна подвела итог своего отдыха в Африке. Девушка успела посетить сафари и отдохнуть на местных пляжах. На протяжении всего отдыха жена форварда "Коньяспора" радовала своих подписчиков пикантными фото. Также Анна Кравец показала, как отметила день рождения.

"Танзания (Сафари) + Занзибар = идеальный микс для одного путешествия! Если уже лететь в Африку, то советую совместить Сафари и пляжный отдых. 2 дней вполне достаточно, чтоб увидеть всех животных и красоту африканских парков (мы посетили парк Ngorongoro и Serengeti)... И потом внутренний перелет на Занзибар, где красивый теплый Индийский океан, вкусная еда и спокойный отдых. Очень много туристов с детьми", – написала Анна в Instagram и добавила интимное фото в зеленом купальнике.

Подписчики девушка не оставили в стороне фото, отметив ее комментариями: "Детка", "Шикарная", а один даже в шутку призвал ее прекратить постить откровенные фото: "Девушка, прекратите!! Вы ослепляете".

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