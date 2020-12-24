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"Какие красотки!" Степаненко показал своих маму и тещу в купальниках на Мальдивах

24 декабря, 12:21

Олег Люлька Олег Люлька

Шикарный кадр от полузащитника "Шахтера"

Семейство полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко, отдыхающее на Мальдивах, не перестает удивлять. На днях жена футболиста Маргарита, родившая троих детей, показала сногсшибательную фигуру. А теперь 31-летний "горняк" побаловал фолловеров довольно редким для соцсетей кадром – Тарас показал свою маму и тещу в купальниках. Они также заряжаются энергией на новый год в этих экзотических краях.

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Тарас Степаненко с мамой Натальей (слева) и тещей Оксаной

"Когда отдыхаем с нашими Мамами, главное, чтобы вовремя пополняли минибар. Если нет, то в атмосфере царит напряжение. Ну, на этом фото порядок", – с юмором подписал в Instagram этот душевный кадр Тарас Степаненко.

"Какие красотки!", – пишут в комментариях под фото фолловеры Тараса Степаненко

"Похож на маму", – также отмечают подписчики футболиста

"Танцы в бокале" с участием мамы и тещи Тараса Степаненко

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Мама и теща Степаненко отправляются на поиски кораллов

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Теща Степаненко: "Передаю привет из Рая"

Смотрите, как похожи жена и теща Тараса Степаненко

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Ранее мы писали, что на Мальдивах игрок "Динамо" Буяльский заснял жену в душе, а она выложила видео в соцсетях.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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отдых Мальдивы отпуск Шахтер Донецк Тарас Степаненко WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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