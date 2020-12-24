"Какие красотки!" Степаненко показал своих маму и тещу в купальниках на Мальдивах

Семейство полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко, отдыхающее на Мальдивах, не перестает удивлять. На днях жена футболиста Маргарита, родившая троих детей, показала сногсшибательную фигуру. А теперь 31-летний "горняк" побаловал фолловеров довольно редким для соцсетей кадром – Тарас показал свою маму и тещу в купальниках. Они также заряжаются энергией на новый год в этих экзотических краях.
Тарас Степаненко с мамой Натальей (слева) и тещей Оксаной
"Когда отдыхаем с нашими Мамами, главное, чтобы вовремя пополняли минибар. Если нет, то в атмосфере царит напряжение. Ну, на этом фото порядок", – с юмором подписал в Instagram этот душевный кадр Тарас Степаненко.
"Какие красотки!", – пишут в комментариях под фото фолловеры Тараса Степаненко
"Похож на маму", – также отмечают подписчики футболиста
"Танцы в бокале" с участием мамы и тещи Тараса Степаненко
Мама и теща Степаненко отправляются на поиски кораллов
Теща Степаненко: "Передаю привет из Рая"
Смотрите, как похожи жена и теща Тараса Степаненко
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Ранее мы писали, что на Мальдивах игрок "Динамо" Буяльский заснял жену в душе, а она выложила видео в соцсетях.
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