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Магическая вечеринка жены защитника "Шахтера": полеты на метле, рваные платья и NK

11 сентября, 15:09

Елена Павлова Елена Павлова

Юлия Кривцова и Маргарита Степаненко оказались фанатками Гарри Поттера

Оригинально отпраздновала свое 30-летие жена защитника "Шахтера" Сергея Кривцова Юлия. Для близких и друзей девушка устроила вечеринку в стиле книг про мальчика-волшебника Гарри Поттера. На празднике присутствовало большинство ярких персонажей истории – Альбус Дамблдор, Хагрид, Волан-де-Морт. А сама именинница "колдовала" и летала на метле.

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Маргарита Степаненко, которая эмоционально поздравила супругу Кривцова с 30-летием, присутствовала на празднике и также оказалась большой фанаткой "поттерианы".

"Все прошло, как и планировали: мозоли, сбитые туфли и драное платье. Все же знают, что мы с Юлией Кривцовой ярые фанатки Гаррика? Спасибо за сказку и за возможность хоть на вечер окунуться в мир магии и волшебства, это было до мурашек. До новых встреч на платформе 9 и 3/4 на мои 30 лет", – написала в Instagram вторая половинка Тараса Степаненко.

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А закончился вечер салютом и танцами под Настю Каменских.

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Отметим, что Юлия Кривцова родила своему супругу Сергею троих детей. Первенец в семье "горняка" появился в марте 2013 года. Мальчика назвали Андреем. Спустя два года, в апреле 2015 года, семья Кривцовых пополнилась девочкой Алисой. А в марте 2018-го Кривцов стал многодетным отцом – у него родилась еще одна девочка, Есения.

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Смотрите, как забивает Сергей Кривцов

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