"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на Мальдивах

В женам украинских футболистов, которые во время отпуска принялись очаровывать подписчиков своими фигурами в теплых краях, присоединилась супруга полузащитника "Шахтера" и национальной сборной Тараса Степаненко Маргарита. Мама троих детей показала, что она – в потрясающей форме!

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Вот так Маргарита Степаненко выглядела сразу после прилета на Мальдивы – рюкзак, кроссовки, майка...

А это супруга полузащитника "Шахтера" – уже в одном бикини:

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"Жараааа", – не удержалась от комплимента подруге жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова Юлия. К ней присоединились другие подписчики Маргариты Степаненко. Вот их комментарии:

Рай

Идеально все

Фигурка – топ!

Обалдеть от природы и от тебя

Тарас Степаненко и его семья

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Отметим, что Тарас и Маргарита Степаненко воспитывают трех сыновей – Ярослава (7 лет), Святослава (5 лет) и Мирона (3 года). Старшего родители назвали в честь Ярослава Мудрого и этой осенью отдали в Международную французскую школу в Киеве.

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