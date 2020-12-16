"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на Мальдивах

В женам украинских футболистов, которые во время отпуска принялись очаровывать подписчиков своими фигурами в теплых краях, присоединилась супруга полузащитника "Шахтера" и национальной сборной Тараса Степаненко Маргарита. Мама троих детей показала, что она – в потрясающей форме!
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Вот так Маргарита Степаненко выглядела сразу после прилета на Мальдивы – рюкзак, кроссовки, майка...
А это супруга полузащитника "Шахтера" – уже в одном бикини:
"Жараааа", – не удержалась от комплимента подруге жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова Юлия. К ней присоединились другие подписчики Маргариты Степаненко. Вот их комментарии:
- Рай
- Идеально все
- Фигурка – топ!
- Обалдеть от природы и от тебя
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Отметим, что Тарас и Маргарита Степаненко воспитывают трех сыновей – Ярослава (7 лет), Святослава (5 лет) и Мирона (3 года). Старшего родители назвали в честь Ярослава Мудрого и этой осенью отдали в Международную французскую школу в Киеве.
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