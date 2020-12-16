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"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на Мальдивах

16 декабря, 11:45

Олег Люлька Олег Люлька

Маргарита показала фолловерам райскую красоту

В женам украинских футболистов, которые во время отпуска принялись очаровывать подписчиков своими фигурами в теплых краях, присоединилась супруга полузащитника "Шахтера" и национальной сборной Тараса Степаненко Маргарита. Мама троих детей показала, что она – в потрясающей форме!

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Вот так Маргарита Степаненко выглядела сразу после прилета на Мальдивы – рюкзак, кроссовки, майка...

А это супруга полузащитника "Шахтера" – уже в одном бикини:

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"Жараааа", – не удержалась от комплимента подруге жена вратаря "Шахтера" Андрея Пятова Юлия. К ней присоединились другие подписчики Маргариты Степаненко. Вот их комментарии:

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  • Рай
  • Идеально все
  • Фигурка – топ!
  • Обалдеть от природы и от тебя

Тарас Степаненко и его семья

Тарас Степаненко и его семья

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Отметим, что Тарас и Маргарита Степаненко воспитывают трех сыновей – Ярослава (7 лет), Святослава (5 лет) и Мирона (3 года). Старшего родители назвали в честь Ярослава Мудрого и этой осенью отдали в Международную французскую школу в Киеве.

Смотрите, как игроки "Шахтера" выбили из еврокубков "Интер"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Мальдивы Шахтер Донецк Тарас Степаненко WAGs Маргарита Степаненко

Источник: Сегодня|Спорт

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