Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)

После завершения осенне-декабрьской части сезона большинство украинских футболистов отдыхает. Но начались другие жаркие соревнования – неофициальный конкурс красоты стартовал с участием их жен!
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Из-за ситуации с коронавирусом не все из них сумели покрасоваться фигурами в теплых краях летом. Наверстывают сейчас. Номером один по популярности из туристических направлений, похоже, стали Мальдивы.
Например, именно эти тропические острова в Индийском океане в качестве места отдыха выбрали динамовец Виталий Буяльский со своей женой Алиной и 3-летней дочкой Златой.
Алина Буяльская на Мальдивах
"Наконец-то это свершилось! Мы на долгожданном отдыхе всей семьей. Сказать, что я счастлива – это ничего не сказать! Дома все уже настолько давило на меня, что я просто зачеркивала дни до вылета... А теперь – полный релакс в кругу самых родных. Смотрю вокруг и не могу поверить своему счастью, тут должен побывать каждый. Мы были здесь последний раз пять лет назад еще до замужества – как-то дорога с маленькой Златой останавливала нас от того, чтобы снова сюда лететь. Теперь Злата повзрослела и с ней намного проще", – написала у себя в Instagram Алина Буяльская
На Мальдивах сейчас и экс-игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который минувший год провел в "Динамо" брестском. Вместе с ним – супруга Виктория и двое их детей.
Виктория Хачериди на Мальдивах
Ужин семейства Хачериди
В распоряжении семейства Хачериди – виллочка на воде со своим пирсом, с которого они то и дело ныряют в океан.
Кроме того, продолжает хвастаться своей фигурой на Мальдивах в соцсетях и супруга экс-игрока "Динамо" и "Днепра", а ныне тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина. "Идеальная девочка!" – пишут ей в комментариях.
Кристина Ротань на Мальдивах
А еще Кристина Ротань релаксирует в окружении дельфинов:
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