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Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)

15 декабря, 13:01

Олег Люлька Олег Люлька

Вторые половинки Буяльского, Ротаня и Хачериди хвастаются своими фигурами в окружении пальм

После завершения осенне-декабрьской части сезона большинство украинских футболистов отдыхает. Но начались другие жаркие соревнования – неофициальный конкурс красоты стартовал с участием их жен!

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Из-за ситуации с коронавирусом не все из них сумели покрасоваться фигурами в теплых краях летом. Наверстывают сейчас. Номером один по популярности из туристических направлений, похоже, стали Мальдивы.

Например, именно эти тропические острова в Индийском океане в качестве места отдыха выбрали динамовец Виталий Буяльский со своей женой Алиной и 3-летней дочкой Златой.

Алина Буяльская на Мальдивах

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"Наконец-то это свершилось! Мы на долгожданном отдыхе всей семьей. Сказать, что я счастлива – это ничего не сказать! Дома все уже настолько давило на меня, что я просто зачеркивала дни до вылета... А теперь – полный релакс в кругу самых родных. Смотрю вокруг и не могу поверить своему счастью, тут должен побывать каждый. Мы были здесь последний раз пять лет назад еще до замужества – как-то дорога с маленькой Златой останавливала нас от того, чтобы снова сюда лететь. Теперь Злата повзрослела и с ней намного проще", – написала у себя в Instagram Алина Буяльская

На Мальдивах сейчас и экс-игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который минувший год провел в "Динамо" брестском. Вместе с ним – супруга Виктория и двое их детей.

Виктория Хачериди на Мальдивах

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Ужин семейства Хачериди

В распоряжении семейства Хачериди – виллочка на воде со своим пирсом, с которого они то и дело ныряют в океан.

Хачериди, отдых на Мальдивах Видео: Instagram

Кроме того, продолжает хвастаться своей фигурой на Мальдивах в соцсетях и супруга экс-игрока "Динамо" и "Днепра", а ныне тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина. "Идеальная девочка!" – пишут ей в комментариях.

Кристина Ротань на Мальдивах

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А еще Кристина Ротань релаксирует в окружении дельфинов:

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Мальдивы отпуск Виктория Хачериди WAGs жена футболиста Алина Буяльская Кристина Ротань

Источник: Сегодня|Спорт

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