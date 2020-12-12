"Крис, побереги наши глазки!" Жена Ротаня показала ослепительные ножки на Мальдивах

Жена тренера молодежной сборной Украины по футболу Руслана Ротаня Кристина, выбравшись со своим мужем в отпуск на Мальдивы, принялась хвастаться своими очаровательными ножками. Девушка выложила сразу несколько фотографий в соцсетях, подчеркивающих этот ее козырь.
Причем на одном из фото рядом с Кристиной Ротань виднеется бутылочка, очень похожая на емкость с виски. Однако на самом деле это – масло помадного дерева для защиты от солнца.
"Крис, побереги наши глазки", – написала в комментариях под этими фото в Instagram подруга Кристины Ротань, супруга футболиста "Днепра-1" Сергея Кравченко Татьяна
"Все! Больше не буду. Но это не точно", – кокетливо ответила Кристина
По словам супруги Ротаня, у них на Мальдивах "все хорошо – отдыхаем, купаемся, загораем, поправляемся". Но есть один недостаток.
"На Мальдивах все виллы построены таким образом, что ванные комнаты находятся под открытым небом. И конечно, вся живность, начиная от ящериц и заканчивая другими насекомыми, у нас где? Правильно, в ванной комнате. Ну такое, конечно. Нужно пару дней, чтобы к этому привыкнуть. Потом, в принципе, уже не обращаешь на это внимание", – поведала Кристина Ротань
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Напомним, недавно разразился крупный скандал. "Вскрыли мою ячейку в ПриватБанке. Треть денег испарилась", – заявил Ротань, указав, что вскрытие производила следственная группа Государственной фискальной службы из Киева.
В свою очередь, в Приватбанке уверяют, что Ротаня они не грабили.
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