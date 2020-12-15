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Голая на коне, голая – в душе. У жены звезды "ПСЖ" продолжаются "обнаженные" дни

15 декабря, 10:55

Олег Люлька Олег Люлька

Супруга аргентинского форварда Мауро Икарди Ванда устроила бенефис наготы

Одна из самых откровенных жен футболистов, супруга форварда "ПСЖ" Мауро Икарди Ванда Нара под конец года устроила бенефис наготы. Совсем недавно мы писали, что Ванда полностью голой оседлала лошадь, а теперь блондинка поделилась в соцсетях еще одной фотографией из серии "в чем мать родила", показав, как принимает душ.

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"Мое настроение", – подписала этот снимок в Instagram супруга и в одном лице агент 27-летнего аргентинского нападающего Мауро Икарди

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Интересно, что буквально на днях Ванда Нара в окружении плюшевых мишек и розовых шариков отметила день рождения – аргентинской модели и телеведущей исполнилось 34 года.

Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди, который младше возлюбленной на семь лет, поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим "ПСЖ" у нее две дочери.

Именно Ванда в прошлом году устроила переход мужа в "ПСЖ" после того, как его лишили капитанской повязки в "Интере".

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Смотрите, как забивает Мауро Икарди

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Мауро Икарди WAGs Ванда Нара

Источник: Сегодня|Спорт

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