Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка Неймара

Пока весь мир обговаривает травму нападающего "ПСЖ" Неймара, которого унесли с поля в матче 14-го тура французской Лиги 1 против "Лиона" (0:1), в соцсетях зажигает его бывшая девушка. Сногсшибательная американка кубино-хорватского происхождения Наталия Барулич уже поставила елку и подбирает рождественский наряд. А ранее в Бразилии раскрыли имя новой пассии Неймара.

Пока что известная модель и певица решила остановиться на красном откровенном топе:

"Вы были непослушными в этом году или милыми?", – подписала фото Наталия.

Отметим, что 16 лет своей жизни девушка отдала балету, но потом приняла решение попрощаться с помостом театра ради того, чтобы сосредоточиться на развитии своей музыкальной карьеры в DJ-дуэте Atmsphre.

Но больше Наталия преуспела как модель. Барулич появлялась на обложках журналов L’Officiel, Maxim, FHM и Esquire. Работала в качестве модели в рекламе таких брендов, как Mercedes Benz, Air France, Samsung, Target, Verizon Wireless, Apple, Isaac Jewelers и 138 Water.

Барулич уже успела сняться и в нескольких сериалах. Американский проект Sports TV появился на экранах в августе 2019 года, и Наталье досталась в нем одна из главных ролей. Кстати, девушка-красавица неплохо играет в теннис.

Первые слухи о романе Наталии и Неймара появились весной 2020 года. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что футболист увел девушку у певца Малумы, с которым они считались хорошими друзьями. Но эти отношения продержались недолго.

Ранее мы писали, что бывшая девушка Неймара с пышными формами заставила фанатов залипнуть в экран телефона на целый день.

Смотрите, как Неймар играл в Лиге чемпионов

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться