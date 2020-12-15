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"С подружкой загораем": Дарья Белодед показала новое фото из отпуска

15 декабря, 23:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитая спортсменка не переживает из-за расставания с футболистом "Динамо"

Украинская дзюдоистка продолжает наслаждаться отдыхом в Доминиканской республике. Как мы писали ранее, Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух. Однако такой компании ей оказалось мало и сегодня девушка похвасталась новой спутницей.

Вместе с девушкой солнечными ваннами наслаждалась маленькая обезьянка. "С подружкой загораем", – подписала свой снимок в Instagram Даша.

Один из подписчиков спортсменки решил подшутить на тему ее расставания с игроком "Динамо" и оставил в комментариях шутку: "О как Денис изменился".

Напомним, накануне Денис Попов подтвердил, что они с Дарьей Белодед уже не пара. Однако на вопрос, почему расстались, ответил загадочно: "Вы лучше у нее спросите". Денис и Даша засветили свои отношения в конце лета. В соцсетях Дарья показала огромнейший букет роз, которые ей подарил защитник "Динамо" на 20-летие.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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дзюдо Дарья Белодед WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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