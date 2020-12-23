"Хорошо, что мужа нет в Instagram". Жена Реброва показала их отдых на Мальдивах

К звездам украинского футбола, которые во время отпуска махнули на Мальдивы, присоединился и тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров со своей семьей. Как рассказала его супруга Анна в Instagram, дорога туда отобрала немало сил, а назад будет еще сложнее.

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"Привет, друзья! Три перелета – done, назад вообще предстоит четыре! Это я еще мужу не сказала, хорошо, что его нет в Instagram. Мальдивы нас встретили теплым тропическим дождем, и, по-моему, этот циклон еще надолго, но от этого они не менее прекрасны. Счастье внутри", – поведала Анна Реброва

Вот такая у Ребровых "хижина в джунглях" на Мальдивах

Ребров с семьей на Мальдивах Видео: Instagram

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Ребровы на Мальдивах / Фото: Instagram

"На нашем острове разница во времени с Украиной – четыре часа. Хотя на Мале (столица Мальдив), например, три часа. Это сделано специально, чтобы тут день был дольше и можно было больше времени проводить на пляже", – рассказала о преимуществе своей локации жена Сергея Реброва

Анна Реброва на Мальдивах Видео: Instagram

Кстати, к "хижине" Ребровых уже наведался гость из животного мира – смотрите, какой краб с добрыми глазками посетил домик экс-тренера "Динамо":

Анна Реброва показала видео с Мальдив Видео: Instagram

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Ранее мы писали, что на Мальдивах игрок "Динамо" Буяльский заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram.

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