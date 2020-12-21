Игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалила

Супруга игрока киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина на своей странице в Instagram похвасталась интимным видео. Девушка запостила видео из душа. По словам Алины, его записал супруг. Он медленно подкрался к девушке, а затем показал, как она нежится под струей воды.

"Виталик старался снять красивое видео. Получилось? Уговаривала долго. Тут просто каждый уголок со мной снимать можно, а он не хочет", – пожаловалась под видео девушка.

Подписчики девушки с восторгом приняли видео, а один из них предложил, чтобы Алина теперь такое же видео сняла для Виталика.

Алина Буяльская регулярно радует своих поклонников фото с отдыха. На днях она призналась, что уже не может втягивать живот. Супруга динамовца расслабилась в отпуске, но купальник сидит идеально.

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