"Невероятно трудно дышать": жена Малиновского – в ужасе от шопинга в Милане

Во время похода по итальянским бутикам у супруги украинского футболиста закружилась голова

Супруга украинского футболиста итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана прогулялась по бутикам модной столицы мира Милана и ужаснулась. Судя по словам девушки, она едва не потеряла сознание.

Реклама

Читайте также: Малиновский разгромил Фонсеку: обзор победы "Аталанты" над "Ромой"

"Шопинг в масках... Это ужасно, – посетовала у себя в Instagram Роксана Малиновская. – В бутиках душно, достаточно много людей, кризиса как такового не чувствуется, зато невероятно трудно дышать, особенно если приходится долго ждать и начинается чувство паники от недостатка воздуха. У меня с непривычки начала кружиться голова, ведь я в основном ношу маску только на улице и когда захожу на короткое время в магазин"

"Очень хочется вернуться к привычной жизни, без страха, и быть уверенными в завтрашнем дне. А еще больше – путешествовать и быть свободными, беспрепятственно видеться с родными", – добавила Роксана Малиновская

Читайте также: До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)

Напомним, муж Роксаны недавно переболел COVID-19."У Руслана и температура, и сильная слабость. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – говорила во время болезни полузащитника "Аталанты" его супруга.

Реклама

Смотрите, как забивает Руслан Малиновский

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама