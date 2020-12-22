У костра в леопардовом платье: Анна Кравец показала, как отметила день рождения

Супруга украинского футболиста Артема Кравца Анна показала, как она отметила свой день рождения. Напомним, экс-форвард "Динамо", выступающий за турецкий "Коньяспор", поздравил ее яркими фотографиями.

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Анна Кравец стала на год старше на африканском острове Занзибар, где отдыхает без мужа (у него продолжается футбольный сезон в Турции), зато в компании своей подруги – владелицы собственного бренда одежды Анны Романовой.

Девушки еще утром на пляже чокнулись бокалами с шампанским, а вечером виновницу торжества ждал ужин на берегу Индийского океана у костра, возле "языков" пламени которого Анна Кравец даже исполнила несколько танцевальных па. При этом на девушке было потрясающее леопардовое платье.

Анна Кравец на Занзибаре Видео: Instagram

Анна Кравец на Занзибаре Видео: Instagram

"Еще плюс годик, – написала у себя в Instagram Анна Кравец. – Для меня главное всегда оставаться человеком, отдавать свой максимум моим близким людям, мечтать, притягивать, наслаждаться жизнью, ведь она так быстротечна. Мне еще учиться и учиться, ошибаться, плакать, но в результате становиться только сильнее и счастливей. Я рада, что этот год подходит к концу, а еще больше рада тому, что он мне дал. Дальше – больше!"

Отметим, что детки Анны Кравец – 3-летние близняшки Иван и Владислав – поздравили маму с днем рождения дистанционно, но от того – не менее трогательно.

Дети Анны Кравец Видео: Instagram

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Напомним, в апреле Артем и Анна Кравец заявили о том, что расстаются. Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось.

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

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