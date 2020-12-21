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Артем Кравец поздравил жену с днем рождения яркими фотографиями

21 декабря, 10:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский футболист в соцсетях вновь признался Анне в любви

Сегодня день рождения отмечает Анна Кравец – жена бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Кравца. Нынче форвард, начинавший сезон в отечественной Премьер-лиге, успешно выступает за турецкий "Коньяспор". В конце первой половины сезона спортсмен готовится к отдыху, а его супруга хвастается фотографиями из экзотических мест. Накануне Анна Кравец обнажилась в Африке и выпила вина перед носом у львиц.

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С самого утра Артем поспешил написать жене поздравления на своей страничке в Instagram: "С днем рождения, любимая". К теплым словам Кравец подобрал шесть фотографий своей сексуальной Анны.

В начале декабря супруги отметили десятилетие семейной жизни. Хотя в апреле Артем и Анна, у которых двое сыновей-близнецов Владислав и Иван, заявили о том, что расстаются. "Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", – говорил тогда футболист. Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось.

Смотрите, как Артем забивал за киевское "Динамо":

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Сейчас "Коньяспор" занимает 12-е место в турецкой Суперлиге, но сыграл меньше матчей, чем конкуренты.

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