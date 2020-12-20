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"Смертельный номер": Анна Кравец обнажилась в Африке и выпила вина перед носом у львиц

20 декабря, 19:55

Олег Люлька Олег Люлька

Супруга бывшего форварда "Динамо" оторвалась на Занзибаре

Жена украинского футболиста Артема Кравца Анна, отдыхая на танзанийском острове Занзибар, показала своим подписчикам, какая из нее "африканская девочка". Именно так, "african girl", супруга экс-форварда "Динамо" подписала свое селфи – ее новый образ подчеркнули прическа гунькой и перемотанная тканью талия.

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"Сладкая", "Сексуальная куколка", "Как бы такую красотку не съели львы", – заценили новый имидж Анны Кравец фолловеры

Отметим, что компанию Анне Кравец в Африке составил не супруг-футболист, а ее подруга-дизайнер Анна Романова.

Интересно, что во время вчерашнего сафари девушки, находясь в джипе, наткнулись на отдыхавших львиц. И, видно, чтобы совладать со страхом, решили выпить. "Смертельный номер", – так супруга Артема Кравца подписала это видео.

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Звон бокалов, впрочем, нисколько львиц не потревожил. И девушки остались целы и невредимы.

Анна Кравец в Африке Видео: Instagram

Напомним, в апреле Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются. Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось.

Смотрите, как Кравец, выступающий сейчас за "Коньяспор", забивал за "Динамо"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Африка Анна Кравец WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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