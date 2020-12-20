"Смертельный номер": Анна Кравец обнажилась в Африке и выпила вина перед носом у львиц

Жена украинского футболиста Артема Кравца Анна, отдыхая на танзанийском острове Занзибар, показала своим подписчикам, какая из нее "африканская девочка". Именно так, "african girl", супруга экс-форварда "Динамо" подписала свое селфи – ее новый образ подчеркнули прическа гунькой и перемотанная тканью талия.

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"Сладкая", "Сексуальная куколка", "Как бы такую красотку не съели львы", – заценили новый имидж Анны Кравец фолловеры

Отметим, что компанию Анне Кравец в Африке составил не супруг-футболист, а ее подруга-дизайнер Анна Романова.

Интересно, что во время вчерашнего сафари девушки, находясь в джипе, наткнулись на отдыхавших львиц. И, видно, чтобы совладать со страхом, решили выпить. "Смертельный номер", – так супруга Артема Кравца подписала это видео.

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Звон бокалов, впрочем, нисколько львиц не потревожил. И девушки остались целы и невредимы.

Анна Кравец в Африке Видео: Instagram

Напомним, в апреле Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются. Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось.

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