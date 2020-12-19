Футболист сборной Украины прокатил свою огненную девушку на вертолете над Доминиканой (видео)

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь осчастливил свою возлюбленную – модель и телеведущую Дашу Савину, пригласив ее во время отпуска в Доминикане полетать на вертолете. Стоит отметить, что девушка осуществила эту воздушную прогулку в шикарном красном платье – в тон раскраске летательного аппарата.

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"Самый лучший День Святого Николая", – поделилась своими впечатлениями от полета Даша Савина в Instagram

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

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Накануне девушка Бондаря показала целую серию горячих фото в купальнике на пляжах Доминиканы. Даша призналась, что сама не смогла определить лучший снимок.

А перед вылетом в теплые края девушка защитника "Шахтера" намекнула на свадьбу, опубликовав фото с Бондарем в похожей на свадебную одежке. "Это будет большая чудесная история", – говорит возлюбленная 21-летнего чемпиона мира среди молодежи.

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