Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболист сборной Украины прокатил свою огненную девушку на вертолете над Доминиканой (видео)

19 декабря, 23:17

Олег Люлька Олег Люлька

Защитник Валерий Бондарь и красотка Даша Савина насладились невероятными видами

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь осчастливил свою возлюбленную – модель и телеведущую Дашу Савину, пригласив ее во время отпуска в Доминикане полетать на вертолете. Стоит отметить, что девушка осуществила эту воздушную прогулку в шикарном красном платье – в тон раскраске летательного аппарата.

Реклама

Читайте также: Фото-струна! Девушка Виктора Коваленко на Мальдивах

"Самый лучший День Святого Николая", – поделилась своими впечатлениями от полета Даша Савина в Instagram

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

Реклама

Реклама

Накануне девушка Бондаря показала целую серию горячих фото в купальнике на пляжах Доминиканы. Даша призналась, что сама не смогла определить лучший снимок.

А перед вылетом в теплые края девушка защитника "Шахтера" намекнула на свадьбу, опубликовав фото с Бондарем в похожей на свадебную одежке. "Это будет большая чудесная история", – говорит возлюбленная 21-летнего чемпиона мира среди молодежи.

Смотрите, как с помощью Бондаря "Шахтер" оставил "Интер" без еврокубков

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отпуск вертолет Шахтер Донецк Доминикана WAGs Валерий Бондарь Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
"А вы смотрели?" Путин отреагировал на видео с мастурбирующим ДзюбойФутбол
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)Футбол
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка Неймара
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка НеймараФутбол
До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)
До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять