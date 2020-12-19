"Живот уже не втягивается": Алина Буяльская расслабилась в отпуске, но купальник сидит идеально

Супруга футболиста киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина продолжает радовать своих поклонников в Instagram горячими фото с отдыха на Мальдивах. Девушка призналась, что так расслабилась в отпуске, что уже с трудом втягивает живот для фото. Хотя по снимкам и не скажешь – Алина по-прежнему имеет идеальную фигуру.

Ранее Алина Буяльская открыла неожиданный секрет о своем муже: "Максимум 1 минуту, на больше Виталика не хватает". Оказывается, Виталий Буяльский не любит фотографировать свою супругу.

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