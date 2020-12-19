"Живот уже не втягивается": Алина Буяльская расслабилась в отпуске, но купальник сидит идеально

Супруга футболиста киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина продолжает радовать своих поклонников в Instagram горячими фото с отдыха на Мальдивах. Девушка призналась, что так расслабилась в отпуске, что уже с трудом втягивает живот для фото. Хотя по снимкам и не скажешь – Алина по-прежнему имеет идеальную фигуру.
Ранее Алина Буяльская открыла неожиданный секрет о своем муже: "Максимум 1 минуту, на больше Виталика не хватает". Оказывается, Виталий Буяльский не любит фотографировать свою супругу.
Читайте также:
- Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правил
- "Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на Мальдивах
- Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах
- Голая на коне, голая – в душе. У жены звезды "ПСЖ" продолжаются "обнаженные" дни
- "Пошла жара!": девушка украинского футболиста не знает, какое фото в купальнике лучше
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк