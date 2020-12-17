Кто вдохновляет лучшего футболиста 2020 года: яркие фото Анны Левандовски

Сегодня нападающий "Баварии" Роберт Левандовски получил награду лучшего футболиста 2020 года по версии ФИФА. Для 32-летнего поляка это первая подобная награда. Есть такая пословица: за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая его поддерживает и вдохновляет. В случае с Робертом музой выступает его супруга Анна.

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Анна Левандовска – профессиональная каратистка. Она является многократной призеркой чемпионатов мира, Европы и Польши. Анна и Роберт поженились в 2013 году, а спустя четыре года у них появился первенец – дочь Клара. В мае 2020 года в семье Левандовских случилось пополнение – супруга подарила футболисту дочь Лауру.

Вместе с мужем Анна долгое время занимается благотворительностью. Они поддерживали Детский мемориальный институт здоровья в Варшаве, участвую в ежегодных благотворительных мероприятиях. А в марте 2020 года Левандовски и его жена Анна пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Яркие фото Анны Левандовски в Instagram:

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