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"Пошла жара!": девушка украинского футболиста не знает, какое фото в купальнике лучше

18 декабря, 16:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Как отдых проводят Даша Савина и Валерий Бондарь

Девушка игрока "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина поделилась первыми фото с отпуска на Доминикане. Девушка призналась, что полет продолжался 12 с половиной часов, но прошел "душевно". Первое фото с пляжа девушка запустила около полуночи по киевскому времени.

"Вы все уже, наверное, спите..., но думаю, это не проблема. Утречком глянете. Начнем с такой, а дальше будет…", – подписала фото Даша на странице в Instagram и не обманула своих подписчиков.

Немного позже на ее странице появилась целая серия горячих фото в купальнике. Даша призналась, что не смогла определить лучшую, поэтому показала все!

"Пошла жара! Не вижу смысла выбирать одну, когда обалденные все", – хвастается Даша.

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WAGs Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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