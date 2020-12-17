Футболист Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку (фото)

24-летний полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко, который свою личную жизнь старается не афишировать, раскрылся. Футболист впервые показал в Instagram свою девушку – длинноногую красотку Анастасию Мантач.

Реклама

Читайте также: Приключения с жарким поцелуем в финале: жена футболиста рассказала, как добирались в "рай"

"Очень красивая пара", – написал в комментариях под фото партнер Виктора Коваленко по "Шахтеру" Жуниор Мораес

"Женись", – призывает полузащитника к решительным действиям еще один из его фолловеров

Отметим, что у себя в историях в Instagram Анастасия называет Виктора Коваленко "Моя любовь" и делится видео с теплых краев, куда они с футболистом улетели отдыхать.

Фото возлюбленной Виктора Коваленко

Реклама

Реклама

Реклама

Читайте также: "Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на Мальдивах

Ранее девушка защитника "Шахтера" намекнула на будущую свадьбу. "Это будет большая чудесная история", – говорит возлюбленная Валерия Бондаря Даша Савина.

Смотрите, как забивает Виктор Коваленко

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама