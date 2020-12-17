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Футболист Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку (фото)

17 декабря, 15:41

Олег Люлька Олег Люлька

Длинноногую красотку, завладевшую сердцем игрока "Шахтера", зовут Анастасией

24-летний полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко, который свою личную жизнь старается не афишировать, раскрылся. Футболист впервые показал в Instagram свою девушку – длинноногую красотку Анастасию Мантач.

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"Очень красивая пара", – написал в комментариях под фото партнер Виктора Коваленко по "Шахтеру" Жуниор Мораес

"Женись", – призывает полузащитника к решительным действиям еще один из его фолловеров

Отметим, что у себя в историях в Instagram Анастасия называет Виктора Коваленко "Моя любовь" и делится видео с теплых краев, куда они с футболистом улетели отдыхать.

Фото возлюбленной Виктора Коваленко

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Ранее девушка защитника "Шахтера" намекнула на будущую свадьбу. "Это будет большая чудесная история", – говорит возлюбленная Валерия Бондаря Даша Савина.

Смотрите, как забивает Виктор Коваленко

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Шахтер Донецк Виктор Коваленко WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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