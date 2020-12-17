Футболист Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку (фото)

24-летний полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко, который свою личную жизнь старается не афишировать, раскрылся. Футболист впервые показал в Instagram свою девушку – длинноногую красотку Анастасию Мантач.
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"Очень красивая пара", – написал в комментариях под фото партнер Виктора Коваленко по "Шахтеру" Жуниор Мораес
"Женись", – призывает полузащитника к решительным действиям еще один из его фолловеров
Отметим, что у себя в историях в Instagram Анастасия называет Виктора Коваленко "Моя любовь" и делится видео с теплых краев, куда они с футболистом улетели отдыхать.
Фото возлюбленной Виктора Коваленко
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Ранее девушка защитника "Шахтера" намекнула на будущую свадьбу. "Это будет большая чудесная история", – говорит возлюбленная Валерия Бондаря Даша Савина.
Смотрите, как забивает Виктор Коваленко
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