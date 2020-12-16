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Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правил

16 декабря, 15:23

Елена Павлова Елена Павлова

А к Рождеству красотка создала полотенце, на котором ее можно увидеть в костюме Санта-Клауса

Американская гольфистка Пейдж Спиранак благодаря откровенным снимкам на своей странице в Instagram прославилась не столько результатами, сколько привлекательной внешностью и пышными формами. Ее подписчики шутят, что, наблюдая за столь сексуальной спортсменкой, гольф начинают любить даже те, кто не отличит клюшку от биты.

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А к Рождеству и Новому году красотка создала для всех своих поклонников полотенце для гольфа, на котором ее можно увидеть "в маленьком костюме Санта-Клауса". Правда вышло оно ограниченным тиражом.

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Спиранак считается одной из самых красивых представительниц своего вида спорта. Красотка даже получала угрозы за излишнюю сексуализацию гольфа. Тем не менее, девушка не испугалась нападок общества, продолжая совмещать профессиональную спортивную карьеру и модельный бизнес.

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Недавно американская красотка подлила масла в огонь, когда призналась, что играет в гольф без нижнего белья.

Кстати, возможно, из-за нарядов Пейдж профессиональная ассоциация женского гольфа недавно приняла закон, запрещающий выступать в одежде с глубоким декольте. А Спирнак выступила с заявлением в защиту прав женщин и свободы выбора одежды.

Смотрите трюк гольфистки Люси Робсон

Люси Робсон показала необычный трюк с клюшкой для гольфа Видео: Instagram

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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