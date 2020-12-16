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"Максимум 1 минуту, на больше Виталика не хватает": вот это откровение об игроке "Динамо" от жены

16 декабря, 19:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Виталий Буяльский не любит фотографировать свою супругу

Супруга футболиста "Динамо" Виталия Буяльского Алина продолжает радовать своих фанатов яркими фото с отдыха. Девушка призналась, что снимки ей делает муж, поэтому справляться приходится всего за минуту – на более его не хватает.

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"Серия райских фото. И еще такая. На все эти фото потратила максимум 1 минуту, на больше Виталика не хватает. Мой визуал на эти дни немного поменяется", – сообщила Алина Instagram.

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Ранее жена футболиста рассказала, как добирались в "рай" с приключениями и жарким поцелуем в финале. Ложные тесты на коронавирус едва не оставили семью Сергея Кривцова без отдыха.

Также мы писали, что Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на Мальдивах. Маргарита показала фолловерам райскую красоту.

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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WAGs Алина Буяльская

Источник: Сегодня|Спорт

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