"Максимум 1 минуту, на больше Виталика не хватает": вот это откровение об игроке "Динамо" от жены

Виталий Буяльский не любит фотографировать свою супругу

Супруга футболиста "Динамо" Виталия Буяльского Алина продолжает радовать своих фанатов яркими фото с отдыха. Девушка призналась, что снимки ей делает муж, поэтому справляться приходится всего за минуту – на более его не хватает.

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"Серия райских фото. И еще такая. На все эти фото потратила максимум 1 минуту, на больше Виталика не хватает. Мой визуал на эти дни немного поменяется", – сообщила Алина Instagram.

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Ранее жена футболиста рассказала, как добирались в "рай" с приключениями и жарким поцелуем в финале. Ложные тесты на коронавирус едва не оставили семью Сергея Кривцова без отдыха.

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