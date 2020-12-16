"Максимум 1 минуту, на больше Виталика не хватает": вот это откровение об игроке "Динамо" от жены

Супруга футболиста "Динамо" Виталия Буяльского Алина продолжает радовать своих фанатов яркими фото с отдыха. Девушка призналась, что снимки ей делает муж, поэтому справляться приходится всего за минуту – на более его не хватает.
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"Серия райских фото. И еще такая. На все эти фото потратила максимум 1 минуту, на больше Виталика не хватает. Мой визуал на эти дни немного поменяется", – сообщила Алина Instagram.
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