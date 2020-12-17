Цыганков с красоткой из Винницы в Мексике: фото отпуска самого дорогого игрока УПЛ

Самый дорогой футболист чемпионата Украины Виктор Цыганков, которого Transfermarkt оценивает в 19 миллионов евро, поделился фотографиями своего отпуска. Налетавшись осенью с "Динамо" по Европе, отдыхать 23-летний вингер киевлян отправился на другой край света – в Мексику.
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В Мексике лучший бомбардир украинской Премьер-лиги гуляет в футболке баскетбольного клуба НБА "Бостон Селтикс", наслаждается волнами и компанией своей возлюбленной Романы, которая тоже предпочитает зеленый цвет – под стать пальмам и местным ящерицам, с которыми паре, судя по посту Цыганкова в Instagram, уже довелось пересечься в этих экзотических широтах.
Отметим, что девушка Виктора Цыганкова – из Винницы, как и вице-капитан "Динамо". Но в последнее время живет за рубежом, так как учится в Государственном университете Кента.
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Добавим, что в Мексике в эти дни отдыхает не только Виктор Цыганков, но и его партнер по "Динамо" Денис Бойко. Голкипер киевлян перебрался туда из США.
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