"К попе прилипли": Анна Кравец – без мужа и шортов на сафари (фото)

Жена известного украинского футболиста Артема Кравца Анна показала, как она отдыхает в Африке. Местом отпуска супруга нападающего "Коньяспора" выбрала Танзанию. При этом компанию девушке составил не супруг, а ее подруга Анна Романова.

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"Сафари превзошло все ожидания! Декабрь – лучший месяц для посещения этой страны, количество животных максимальное. Нет засухи, много зелени, воды. Увидели всех – леопардов, слонов, носорогов, крокодилов, жирафов. Эмоции на всю жизнь", – поделилась в Instagram Анна Кравец впечатлениями от пребывания в Нгоронгоро, огромном кратере на краю саванны Серенгети

Анна Кравец с подругой. Африка Видео: Instagram

"Зай, надеюсь, твои шорты не у льва или племени остались? От ваших сторис даже у меня эмоции на всю жизнь будут", – написала в комментариях Анне Кравец жена бывшего вратаря "Динамо" Максима Коваля Карина

"Нас на одну минуту с джипа выпустили. Уже все равно, где шорты. Они к попе прилипли от жары", – ответила на это Анна Кравец

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При этом, сделав селфи в леопардовом бикини у зеркала в отеле в Занзибаре, Анна Кравец отметила: "Отъела пузо". Ну врет же...

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Напомним, в апреле Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются. "Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", – сказал тогда нападающий.

Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось. "У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", – заявил каналам "Футбол 1/2/3" Артем.

Смотрите, как забивает Артем Кравец

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