В День сыновей Анна Кравец пообещала воспитать своих мальчиков настоящими мужчинами

Не отказалась бы еще от двух сыновей, но не готова еще раз перенести беременность

Супруга футболиста турецкого "Коньяспора" Артема Кравца Анна на своей странице в Instagram в День сыновей поделилась воспоминаниями о том, как узнала, что у нее будет два мальчика. В тот день пообещала себе, что воспитает настоящих мужчин.

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"Сегодня Всемирный день сына. Помню, как 3 года назад вышла с УЗИ и только узнала, что у меня будет два мальчика! В тот момент я пообещала себе, что сделаю все, чтобы они выросли настоящими мужчинами! Время идет, они растут, а я до сих пор не в себе от счастья, что это мои мужчины. Я бы хотела еще два сына минимум, но рассмотрела бы вариант с аистом или найти в капусте", – подписала Анна фото.

Напомним, что в апреле Анна и Артем объявили о расставании после почти 10 лет брака. Правда, в августе стало известно, что парочка снова сошлась.

Также ранее поздравление с Днем сыновей написала Маргарита Степаненко: "Этот день не менее важный, чем Новый год". Маргарита и Тарас воспитывают троих сыновей.

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