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В День сыновей Анна Кравец пообещала воспитать своих мальчиков настоящими мужчинами

22 ноября, 14:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Не отказалась бы еще от двух сыновей, но не готова еще раз перенести беременность

Супруга футболиста турецкого "Коньяспора" Артема Кравца Анна на своей странице в Instagram в День сыновей поделилась воспоминаниями о том, как узнала, что у нее будет два мальчика. В тот день пообещала себе, что воспитает настоящих мужчин.

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"Сегодня Всемирный день сына. Помню, как 3 года назад вышла с УЗИ и только узнала, что у меня будет два мальчика! В тот момент я пообещала себе, что сделаю все, чтобы они выросли настоящими мужчинами! Время идет, они растут, а я до сих пор не в себе от счастья, что это мои мужчины. Я бы хотела еще два сына минимум, но рассмотрела бы вариант с аистом или найти в капусте", – подписала Анна фото.

Напомним, что в апреле Анна и Артем объявили о расставании после почти 10 лет брака. Правда, в августе стало известно, что парочка снова сошлась.

Также ранее поздравление с Днем сыновей написала Маргарита Степаненко: "Этот день не менее важный, чем Новый год". Маргарита и Тарас воспитывают троих сыновей.

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футболист Анна Кравец День сыновей

Источник: Сегодня|Спорт

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