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"Это новая или старая силиконовая жена Кравца?" Анна не удержалась и ответила

11 ноября, 15:46

Олег Люлька Олег Люлька

Анна Кравец не стала лезть за словом в карман, когда ее задели в Instagram

Супруга украинского футболиста "Коньяспора" Артема Кравца жестко отреагировала в Instagram на вопрос одной из подписчиц, настоящая она или бывшая жена знаменитого экс-нападающего киевского "Динамо".

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Все началось с того, что Анна Кравец опубликовала у себя в соцсетях селфи, соблазнительно засветив бюст и пирсинг на губе. При этом одна из подписчиц девушки в комментариях под фото в отнюдь не вежливой форме полюбопытствовала: "Это новая или старая силиконовая жена? Мы уже запутались".

Анна Кравец не стала отмалчиваться, написав в ответ: "А вы сходите н****, и там разберетесь, новая или старая".

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Напомним, в апреле Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются."Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", – сказал тогда нападающий.

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Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось. "У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", – заявил каналам "Футбол 1/2/3" Артем.

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Смотрите, как забивает Артем Кравец

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Источник: Сегодня|Спорт

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