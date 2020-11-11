"Это новая или старая силиконовая жена Кравца?" Анна не удержалась и ответила

Супруга украинского футболиста "Коньяспора" Артема Кравца жестко отреагировала в Instagram на вопрос одной из подписчиц, настоящая она или бывшая жена знаменитого экс-нападающего киевского "Динамо".
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Все началось с того, что Анна Кравец опубликовала у себя в соцсетях селфи, соблазнительно засветив бюст и пирсинг на губе. При этом одна из подписчиц девушки в комментариях под фото в отнюдь не вежливой форме полюбопытствовала: "Это новая или старая силиконовая жена? Мы уже запутались".
Анна Кравец не стала отмалчиваться, написав в ответ: "А вы сходите н****, и там разберетесь, новая или старая".
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Напомним, в апреле Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются."Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", – сказал тогда нападающий.
Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось. "У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", – заявил каналам "Футбол 1/2/3" Артем.
Смотрите, как забивает Артем Кравец
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