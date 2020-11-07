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В сборную Украины довызвали Артема Кравца из-за вспышки COVID-19 в "Динамо"

7 ноября, 15:41

Елена Павлова Елена Павлова

Из хороших новостей - Богдан Михайличенко вылечился и сыграет с Польшей

Уже 11 ноября сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с Польшей. В связи с тем, что среди приглашенных ранее на сбор появились новые инфицированные COVID-19, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко довызвал нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца – сообщает УАФ. Отметим, что и звездный футболист сборной Германии перед матчем с Украиной подхватил коронавирус.

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Артем Кравец

Артем Кравец / Фото: УАФ

Напомним, что Кравец уже неоднократно приглашался в сборную. На счету 31-летнего форварда 23 матча за национальную команду и восемь голов. В новом сезоне в Турции за пять поединков Артем успел забить четыре гола и сделать передачу.

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Напомним, что в последние недели положительными оказались ПЦР-тесты игрока АЕКа Евгения Шахова, "динамовцев" Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Александра Караваев и Николая Шапаренко. Буквально вчера стало известно, что коронавирусом заразился нападающий киевлян Владислав Супряга. Также не сможет помочь еще один футболист столичного клуба Александр Тимчик, который пока не восстановился после повреждения.

Богдан Михайличенко против Серхио Рамоса

Богдан Михайличенко против Серхио Рамоса / Фото: Украинская ассоциация футбола

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Однако есть и хорошая новость. Богдан Михайличенко, ПЦР-тест которого две недели назад был положительным, уже отбыл изоляцию, и его новый тест дал отрицательный результат. Богдан готов сыграть за "Андерлехт" в ближайшем туре чемпионата Бельгии – 8 ноября против "Гента", а затем прилететь на сбор в Киев.

Напомним, что сборную Украины сначала ожидает гостевой товарищеский матч против Польши (11 ноября), а также две игры в рамках Лиги наций УЕФА: на выезде против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).

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Сборная Украины сборная Польши нападающий Артем Кравец коронавирус Богдан Михайличенко
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