В сборную Украины довызвали Артема Кравца из-за вспышки COVID-19 в "Динамо"

Из хороших новостей - Богдан Михайличенко вылечился и сыграет с Польшей

Уже 11 ноября сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с Польшей. В связи с тем, что среди приглашенных ранее на сбор появились новые инфицированные COVID-19, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко довызвал нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца – сообщает УАФ. Отметим, что и звездный футболист сборной Германии перед матчем с Украиной подхватил коронавирус.

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Артем Кравец / Фото: УАФ

Напомним, что Кравец уже неоднократно приглашался в сборную. На счету 31-летнего форварда 23 матча за национальную команду и восемь голов. В новом сезоне в Турции за пять поединков Артем успел забить четыре гола и сделать передачу.

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Напомним, что в последние недели положительными оказались ПЦР-тесты игрока АЕКа Евгения Шахова, "динамовцев" Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Александра Караваев и Николая Шапаренко. Буквально вчера стало известно, что коронавирусом заразился нападающий киевлян Владислав Супряга. Также не сможет помочь еще один футболист столичного клуба Александр Тимчик, который пока не восстановился после повреждения.

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Однако есть и хорошая новость. Богдан Михайличенко, ПЦР-тест которого две недели назад был положительным, уже отбыл изоляцию, и его новый тест дал отрицательный результат. Богдан готов сыграть за "Андерлехт" в ближайшем туре чемпионата Бельгии – 8 ноября против "Гента", а затем прилететь на сбор в Киев.

Напомним, что сборную Украины сначала ожидает гостевой товарищеский матч против Польши (11 ноября), а также две игры в рамках Лиги наций УЕФА: на выезде против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).

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