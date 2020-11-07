Кравец "разрывает" Турцию! Уже пятый гол в шести матчах (видео)

Как же форварда с такой реализацией, как у Артема, сейчас не хватает "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу и президент киевского клуба Игорь Суркис получили еще один повод покусать себе локти из-за того, что отпустили Артема Кравца. 31-летний нападающий в субботу, 7 ноября, забил уже пятый гол в шести матчах за "Коньяспор", поспособствовав сенсационной гостевой победе своей команды со счетом 2:0 над лидером чемпионата Турции и одним из самых титулованных клубов этой страны "Фенербахче".

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На игру с "Фенербахче" Кравец вышел в стартовом составе "Коньяспора", а на 77-й минуте забил второй мяч своей команды, классно реализовав выход один на один. Как же такого хладнокровия не хватало "Динамо" в проигранном матче с "Барселоной"!

Напомним, основной форвард "Динамо" Владислав Супряга не может забить за киевлян уже восемь матчей подряд.

Отметим, что на игру с "Фенербахче" Артем вышел с особым настроем. Как мы писали, Кравца из-за вспышки COVID-19 в "Динамо" довызвали в сборную Украины на матчи с Польшей (11 ноября), Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября).

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Артем Кравец / Фото: Instagram

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Добавим, что на данный момент с пятью голами Артем Кравец делит со знаменитым колумбийским форвардом "Галатасарая" Радамелем Фалькао третье место в гонке бомбардиров чемпионата Турции. Больше – шесть мячей – удалось забить лишь Дэвидсону ("Аланьяспор") и Лоику Реми ("Ризеспор").

Смотрите, как Кравец забивал за сборную Украины

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