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Прорвало! В один день забили Яремчук, Кравец, Филиппов, Макаренко и Зозуля (видео)

17 октября, 23:59

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский день в Европе!

Суббота, 17 октября, отметилась просто-таки градом голов украинских футболистов, выступающих за рубежом. Не повезло Малиновскому, разгромленному в Неаполе. Зато забили многие другие (нынешние, бывшие и, возможно, будущие) игроки сборной Украины – Яремчук, Зозуля, Макаренко, Филиппов и Кравец. Вот это наших прорвало!

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У полузащитника бельгийского "Кортрейка" Евгения Макаренко после успешной игры в матче Украина – Испания (1:0) почти в буквальном смысле выросли крылья – настолько классно он взлетел в борьбе за верховой мяч в выездной игре с "Мехеленом" и забил победный для своей команды гол головой (2:1).

Этот гол стал первым для Макаренко – вдумайтесь только – с 19 ноября 2016 года, когда он забивал еще в составе "Динамо" в ворота "Стали" (2:1).

"Победа, приятные ощущения", – написал у себя в Instagram Макаренко, а в комментариях под его постом сердечко поставила жена Артема Кравца Анна

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Евгений Макаренко, гол за "Кортрейк" Видео: Татьяна Макаренко Instagram

Между тем Артем Кравец забил уже третий гол в трех матчах за "Коньяспор" – ударом головой в прыжке "щучкой" он спас свою команду от поражения в поединке чемпионата Турции против "Ени Малатьяспора" (1:1). Как бы Мирча Луческу не пожалел, что не удержал нападающего в "Динамо".

Кравец, гол за "Коньяспор" Видео: Артем Кравец Instagram

Украинский форвард "Сент-Труйдена" Александр Филиппов, который еще недавно штамповал голы в "Десне", со своим клубом проиграл в Бельгии "Беерсхоту" (3:6). Зато посмотрите, каким шикарным "парашютом" он открыл счет личным мячам в новой команде!

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Напомнил о себе в Бельгии и основной форвард сборной Украины Роман Яремчук, забив гол и отдав результативный пас в поединке против "Серкль Брюгге". Правда, это не спасло его "Гент" от поражения – 2:5.

Тем временем в испанской Сегунде украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля реализовал пенальти, забив свой первый гол в сезоне и добив при этом "Сабадель" (3:0). Так держать!

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Ранее мы писали, что Зинченко после свадьбы подешевел на 4 млн евро: у рейтинга самых дорогих украинских футболистов – новый лидер.

Смотрите, как сборная Украины обыграла Испанию

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футболисты Сборная Украины чемпионат Бельгии Артем Кравец Роман Зозуля легионер Евгений Макаренко Роман Яремчук Александр Филиппов

Источники: Сегодня|Спорт , Татьяна Макаренко Instagram

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