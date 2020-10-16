Защитник "Динамо" подорожал в 20 раз после выступлений за сборную Украины

18-летний защитник киевского "Динамо" Илья Забарный сильно подорожал после своего дебюта за сборную Украины. Напомним, что он вышел в товарищеском матче против Франции, который "сине-желтые" проиграли 1:7. В итоге Забарный стал вторым самым молодым дебютантом сборной Украины после Сергея Реброва.

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А после того, как авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость некоторых футболистов киевского "Динамо", оказалось, что цена Забарного выросла в 20 раз! И теперь составляет 1 миллион евро вместо прежних 50 тысяч евро. Его партнер по защите Александр Сирота подорожал в два раза – с 400 тысяч до 800-ти.

Илья Забарный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

А вот румынский новичок "Динамо" Тудор Бэлуцэ, который был арендован у "Брайтона", немного потерял в цене – 3 млн евро вместо 3,6 млн.

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Ранее мы также сообщали, что руководство "Динамо" выдало щедрые премиальные за выход в Лигу чемпионов. За попадание в групповой турнир Лиги чемпионов киевляне получили от УЕФА около 32 миллионов евро. Президент "Динамо" Игорь Суркис решил отблагодарить коллектив за усилия – из премиальных от УЕФА он выплатит три миллиона долларов работникам клуба.

Смотрите, как Забарный играл в составе сборной Украины против Франции

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