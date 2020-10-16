Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Защитник "Динамо" подорожал в 20 раз после выступлений за сборную Украины

16 октября, 18:15

Елена Павлова Елена Павлова

Илья Забарный ранее оценивался всего в 50 000 евро

18-летний защитник киевского "Динамо" Илья Забарный сильно подорожал после своего дебюта за сборную Украины. Напомним, что он вышел в товарищеском матче против Франции, который "сине-желтые" проиграли 1:7. В итоге Забарный стал вторым самым молодым дебютантом сборной Украины после Сергея Реброва.

Реклама

А после того, как авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость некоторых футболистов киевского "Динамо", оказалось, что цена Забарного выросла в 20 раз! И теперь составляет 1 миллион евро вместо прежних 50 тысяч евро. Его партнер по защите Александр Сирота подорожал в два раза – с 400 тысяч до 800-ти.

Илья Забарный

Илья Забарный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

А вот румынский новичок "Динамо" Тудор Бэлуцэ, который был арендован у "Брайтона", немного потерял в цене – 3 млн евро вместо 3,6 млн.

В тренде
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победы
Реклама

Ранее мы также сообщали, что руководство "Динамо" выдало щедрые премиальные за выход в Лигу чемпионов. За попадание в групповой турнир Лиги чемпионов киевляне получили от УЕФА около 32 миллионов евро. Президент "Динамо" Игорь Суркис решил отблагодарить коллектив за усилия – из премиальных от УЕФА он выплатит три миллиона долларов работникам клуба.

Смотрите, как Забарный играл в составе сборной Украины против Франции

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

стоимость футболист Сборная Украины Динамо Киев Александр Сирота Илья Забарный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победы
Украина – Испания: видео гола и обзор сенсационной победыФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
Худший матч в истории Украины. Резервный состав Шевченко пропустил семь мячей от чемпионов мира
Худший матч в истории Украины. Резервный состав Шевченко пропустил семь мячей от чемпионов мираФутбол
Сборную Украины хотят лишить Лиги наций
Сборную Украины хотят лишить Лиги нацийФутбол
Украина – Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина – Испания: онлайн-трансляция матча Лиги нацийФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять