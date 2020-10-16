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Победа над Испанией поднимет сборную Украины в рейтинге ФИФА

16 октября, 15:31

Елена Павлова Елена Павлова

В списке лучших команд мира "сине-желтые" обошли Перу

После победы над Испанией в 4-м туре Лиги наций сборная Украина поднимется в рейтинге ФИФА с 24-го на 23 место. Официально он обновится только 22 октября, однако о прогрессе команды Андрея Шевченко стало известно уже сейчас. Об этом написал в своем Twitter MisterChip. В рейтинге "сине-желтые" обойдут представителя Южной Америки – Перу.

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В свою очередь Испания, которая недооценила сборную Украины, поднялась с седьмой позиции на шестую. Германия хоть и добыла четыре очка в последних двух встречах Лиги наций – осталась 14-й, а Швейцария потеряла одну строчку и теперь идет 16-й.

Отметим, что соперники Украины по группе на Евро-2020 Нидерланды, наоборот, ухудшили свои позиции – опустились с 13-го места на 15-е, тогда как Австрия поднялась с 27-го на 25-е.

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Напомним, что после обновления рейтинга 17 сентября сборная Украины успела крупно проиграть в товарищеском матче Франции – 1:7 и уступить Германии в Лиге наций – 1:2. Но закрыла октябрьское окно сенсационной победой над Испанию в Киеве – 1:0. Самую высокую позицию в рейтинге ФИФА "сине-желтые" занимали в феврале 2007 года – 11 место.

Ранее мы писали про секрет 30 минут в матчах с топ-сборными Европы, который раскрыл капитан украинской команды.

Смотрите, как Украина переиграла Испанию

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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