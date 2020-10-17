Щучкой! Кравец снова забил в Турции (видео)

Артем Кравец отметился очередным голом после того, как покинул киевское "Динамо", в котором пробыл всего месяц. Украинский нападающий "Коньяспора" спас свою команду от поражения в домашнем матче чемпионата Турции против "Ени Малатьяспора", в прыжке "шучкой" забив красивый мяч головой на 84-й минуте.
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Точный удар Кравца, стремящегося своей турецкой результативностью привлечь к себе внимание главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, принес "Коньяспору" ничью – 1:1. Что интересно, сразу после забитого мяча Артем был заменен.
Смотрите видео гола Кравца
"Рад снова забить. Но огорчен ничьей. Продолжаем бороться", – написал у себя в Instagram после игры с "Ени Малатьяспором" 31-летний Артем Кравец, на счету которого теперь три гола и один ассист в трех поединках за "Коньяспор"
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Ранее СМИ рассекретили зарплату Кравца в Турции. Ежегодный оклад Артема в "Коньяспоре" должен составить 700 000 евро.
Также мы писали, что жена Артема Кравца уже похвасталась бикини в цветах нового клуба своего мужа. Супруга футболиста предстала на Мальдивах в соблазнительном зеленом купальнике.
Смотрите, как Кравец забивал за сборную Украины
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