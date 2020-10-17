Малиновского и "Аталанту" разбили в Неаполе: видео голов и обзор матча

Хотя четыре мяча в ворота бергамцев забили еще до выхода украинца

Лидер чемпионата Италии "Аталанта", за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, потерпела болезненное поражение от "Наполи". В рамках четвертого тура Серии А неаполитанцы разгромили бергамцев 4:1. А все четыре мяча влетели в ворота "Аталанты" еще до перерыва. Для Малиновского и компании это первая осечка в сезоне.

Реклама

Проблемы гостей начались в середине первого тайма, когда с разницей в четыре минуты дубль оформил Лосано. После чего по одному голу на свой счет записали Политано и Осимхен.

Читайте также: В Италии вынесли вердикт по скандальному матчу "Ювентус" – "Наполи"

Украинский полузащитник бергамского клуба Руслан Малиновский вступил в игру на 63-й минуте. И хоть сам не поучаствовал в забитом мяче, но находился на поле, когда "Аталанта" отквитала один гол. На 70-й минуте голкипера хозяев пробил Ламмерс.

Реклама

Радость "Наполи" и Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters В тренде Знаменитую баскетболистку удерживают силой в Беларуси

Теперь после четырех туров чемпионата Италии "Наполи" имеет восемь очков и идет на третьем месте, отставая от "Аталанты" на один балл. Бергамцы же могут потерять первое место после миланского дерби "Интер" – "Милан".

Ранее мы писали, что озвучена "чистая" зарплата Малиновского в Италии. И до заработков Ярмоленко в Англии украинскому полузащитнику "Аталанты" еще далеко.

Смотрите, как "Аталанта" побеждала в чемпионате Италии

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама