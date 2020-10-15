Суркис рассказал о Забарном-мужике и ждет от Шевченко благодарности Луческу

В октябре наша национальная команда провела три тяжелых поединка с грандами мирового футбола. После победы над сборной Испании Караваев посмеялся над ошибками журналистов. А президент "Динамо" Игорь Суркис доволен действиями своих подопечных в сборной Украины.

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Высказывания босса "бело-голубых" приводит YouTube-канал "Профутбол".

О разгроме от Франции:

"Я разговаривал с Сидорчуком после Франции (хоть он и не играл) и сказал ему, что это надо пережить. Такие матчи бывают в карьере каждого футболиста. Бущан сделал все, чтобы не было двузначного счета. Это был холодный душ для сборной".

О победе над Испанией:

"Команда действительно оказалась в тяжелейшей ситуации, когда основные футболисты сборной не смогли играть. Однако динамовцы доказали, что нет незаменимых. И теперь, как сказал главный тренер, нужно задуматься тем, кто не играл с Испанией. На поле было 11 гладиаторов. Они боролись и могли проиграть как с минимальным, так и с крупным счетом. Но Бущан и вся команда сделали все, чтобы впервые в истории наша сборная победила Испанию. Поздравляю всех с этим выдающимся успехом".

О роли Бущана и Забарного в сборной:

"Бущан – парень скромный. Он будет в дальнейшем в каждом матче доказывать, что он по праву приближается к номеру один в стране. Если будет продолжать в таком же духе, то составит конкуренцию Пятову на Евро. "Забарный показал, особенно во втором тайме, что в 18 лет он – уже мужик и может играть на таком уровне. Луческу его уже задействовал в матчах Лиги чемпионов, поэтому тренеры сборной должны благодарить Мистера за то, что он им дал возможность поставить Забарного и не бояться, что он не сможет отыграть три матча подряд. И он провел их на достаточно высоком уровне, но ему есть куда расти".

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Смотрите обзор матча Украина – Испания (1:0):

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